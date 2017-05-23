أكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن مصر سوف تصل بحلول عام 2020، إلى 102 مليون نسمة، وهو ما يتطلب وضع بنية تحتية صلبة.

وكشف قابيل، في كلمته خلال افتتاح مدينة دمياط للأثاث، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن اتخاذ حزمة من السياسيات؛ بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن الوزير، إنشاء شركة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار قابيل، إلى أن المحافظات التي بها تعقيدات صناعية، هي التي تعتمد على صناعة واحدة، لافتاً إلى أنهم يعملون على تغيير ذلك.