 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
وزير الصناعة: إنشاء شركة للتنمية
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

وزير الصناعة: إنشاء شركة للتنمية

2017-05-23 16:26:37

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن مصر سوف تصل بحلول عام 2020، إلى 102 مليون نسمة، وهو ما يتطلب وضع بنية تحتية صلبة.

وكشف قابيل، في كلمته خلال افتتاح مدينة دمياط للأثاث، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن اتخاذ حزمة من السياسيات؛ بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن الوزير، إنشاء شركة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار قابيل، إلى أن المحافظات التي بها تعقيدات صناعية، هي التي تعتمد على صناعة واحدة، لافتاً إلى أنهم يعملون على تغيير ذلك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3