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أمير الكويت يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا تفجير مانشستر الإرهابي
امير الكويت - قمة الكويت

أمير الكويت يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا تفجير مانشستر الإرهابي

2017-05-23 16:16:16
وكالات

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وإلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، عبر فيهما عن استنكار بلاده وإدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف قاعة للاحتفالات بمدينة مانشستر والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.
وجدد موقف الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والآمنين ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء ببرقيات تعزية مماثلة.

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