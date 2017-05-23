وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة دمياط للأثاث، لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع.

وتبلغ مساحة مدينة دمياط للأثاث، 331 فداناً، وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ويهدف المشروع، إلى تطوير صناعة الأثاث باستخدام الوسائل التكنولوجية، وتتراوح التكلفة التقديرية لمشروع مدينة دمياط للأثاث بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، كما تصل تكلفة المرحلة الأولى والثانية 1.1 مليار جنيه.