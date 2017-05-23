أيام معدودة ويهل علي الامة الاسلامية ضيف كريم غالى على قلوب الشعوب الاسلامية عامة والشعب المصرى خاصة ، ومع الحالة غير المستقرة للاسواق المصرية ، غير الكثير من المصريين من عاداتهم الشرائية مع دخول هذا الشهر .

وبسبب ظاهرة الغلاء المتزايد فى الاسعار يواجه ذوى الدخل المحدود صعوبات فى تغطية احتياجاتهم اليومية ، وهو ما أدى للاحجام بشكل نسبي عن الشراء والاكتفاء بالفرجة فقط .

وترصد “محيط” فى هذا الملف بعض اسباب اختلاف تلك العادات لرمضان هذا العام .

أعد الملف

أنديانا خالد ـ أمانى محمد

اقرأ فى الملف “نار الأسعار “تحرق” فرحة رمضان”

- خطة عاجلة لخفض الأسعار في شهر رمضان

- لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الدواجن قبل رمضان!

- بمناسبة الشهر الكريم.. هذه الأسواق تبيع مستلزمات «رمضان» بأرخص الأسعار

- بسبب غلاء الأسعار .. المصريون اشتروا الفانوس القماش

- تعرف على اسعار المخللات في رمضان بعد الارتفاع