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نار الأسعار "تحرق" الفرحة برمضان
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نار الأسعار "تحرق" الفرحة برمضان

2017-05-23 16:38:04

أيام معدودة ويهل علي الامة الاسلامية ضيف كريم غالى على قلوب الشعوب الاسلامية عامة والشعب المصرى خاصة ، ومع الحالة غير المستقرة للاسواق المصرية ، غير الكثير من المصريين من عاداتهم الشرائية مع دخول هذا الشهر .

وبسبب ظاهرة الغلاء المتزايد فى الاسعار يواجه ذوى الدخل المحدود صعوبات فى تغطية احتياجاتهم اليومية ، وهو ما أدى للاحجام بشكل نسبي عن الشراء والاكتفاء بالفرجة فقط .

وترصد “محيط” فى هذا الملف بعض اسباب اختلاف تلك العادات لرمضان هذا العام .

أعد الملف

أنديانا خالد ـ أمانى محمد

اقرأ فى الملف “نار الأسعار “تحرق” فرحة رمضان” 

- خطة عاجلة لخفض الأسعار في شهر رمضان

- لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الدواجن قبل رمضان!

- بمناسبة الشهر الكريم.. هذه الأسواق تبيع مستلزمات «رمضان» بأرخص الأسعار

- بسبب غلاء الأسعار .. المصريون اشتروا الفانوس القماش 

- تعرف على اسعار المخللات في رمضان بعد الارتفاع 

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