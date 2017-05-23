اتجهت أنظار المواطنين إلى شراء فوانيس وزينه رمضان المصنوعة من القماش والكرتون، بعد ارتفاع أسعار الفوانيس الصاج إلى 100%، بعد قرار البنك المركزي بتعويم سعر الصرف، فضلا عن أن وزاة التجارة والصناعة أصدرت قرارا العام قبل الماضي بوقف استيراد فوانيس رمضان من الخارج لدعم الصناعة المحلية.

ويفصل سوق فوانيس رمضان المصنوعة بالقماش، وسوق الفوانيس الصاج، شارع واحد فالأول في شارع الخيامية، والآخر تحت الربع، بمنطقة القاهرة القديمة.

ويشهد سوق الخيامية ازدحاما شديدا وحركة شراء مقبولة، فيما ظهر سوق الربع الخاص ببيع الفوانيس الصاج يبحث عن الزبائن الذين غابوا عن المكان.

يقول مختار أحمد، صانع فوانيس قماش بالخيامية، إن هناك اقبالا من المواطنين على الفوانيس القماش أكثر من الصاج، لانخفاض أسعارها، ولكن بصفة عامة هناك حالة ركود هذا العام، مع قرب انتهاء موسم رمضان الذي يبدء في رجب وينتهي 5 رمضان بالنسبة للفوانيس.

وأضاف في حديثه لـ “محيط”، أن سعر فانوس القماش المصنوع من الكارتون يبدأ من 2.5 حتى 50 جنيها للمقاس الكبير، مؤكدا أنه مصنوع من الورق المقوي، كما أنه لا يعطي شكل جذاب بالألوانه المبهجة.

ويقول أحمد رجب، بائع بسوق الخيامية، أن انظار المواطنين اتجهت إلى شراء زينة رمضان من القماش، لما فيها بهجة في موسم رمضان، مشيرا إلى أن أسعار تلك الفوانيس منخفضة عن أسعار فوانيس الصيني أو الصاج.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع مواد التصنيع هذا العام، إلا أنه لم يتم تحميل ذلك على المواطن، مؤكدا أنهم وضعوا هامش ربح قليل.

تجولت شبكة الإعلام العربية “محيط” في الشارع المجاور للخيامية وهو “تحت الربع”، فظهر السوق في حالة ركود، خاصة وأن الموسم أوشك على الانتهاء، فبعد ما كان هذا السوق يزدحم بالمواطنين إلا أنه هذا العام لم نرى أحد يبيع أو يشتري، الكل يجلس في هدوء، وترتسم على وجههم حالة من الحزن وضيق الحال.

ويقول أيمن محروس، بائع فوانيس ساج، إن قرار وزير التجارة والصناعة السابق، بحذر استيراد الفوانيس من الخارج، لم ينتج عنه سوى وقف حال التجار وحركة البيع والشراء، مؤكدا أن المصانع زودت انتاجها من صناعة الفوانيس ولكن قوبل ذلك بحالة ركود شديدة في السوق لم نشهدها من قبل.

وعن أسعار الفوانيس رصدت “محيط” الأسعار التي تفاوتت ما بين: الفانوس الصاج وتراوح سعره ما بين 20 جنيهًا لـ 500 جنيهًا، والفانوس الحجم الكبير من الخشب 120 جنيهً، والحجم الأصغر خشب يبدأ سعره من 20 جنيه حتى 60 جنيهًا، والفانوس الخرز الملون يبدأ من 50 جنيه حتى 90 جنيهًا، والفانوس الصغير الخرز يبدأ من 15 جنيه حتى 25 جنيها، والفوانيس المصنوعة من قماش الخيامية يبدأ سعرها من 10 جنيهات حتى 150 جنيهًا على حسب حجمها وجودتها.

أما أسعار المسحراتي وعربة الفول ومدفع رمضان فتراوحت ما بين 65 جنيها وحتى 100 جنيه، ومخدة رمضان والطبلية والزينة القماش والمفرش، فتبدأ من 15 جنيها حتى 50 جنيها.