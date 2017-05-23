بالصورة.. تعرف على ماركة كرفتة الرئيس الأميركي2017-05-23 16:07:21
كشف الهواء الشديد ماركة رابطة عنق الرئيس الأمريكي جونالد ترامب، وهي معلومة لا يعرفها الكثيرون، وذلك أثناء استقبال الرئيس الاسرائيلي روفن ريفلين له اليوم في إسرائيل التي يزورها الرئيس الأمريكي في محطة الثانية من جولة شرق أوسطية بدأت بالسعودية.
خلال مراسم الترحيب لدى وصول ترامب الى مطار بن غوريون الدولي في اللد بالقرب من تل ابيب ، وبينما مصورو وكالات الأنباء يلتقطون الصور ، عبثت الريح برابطة عنق الرئيس الأمريكي “الكرفتة” فانقلبت ، ونجح مصور وكالة رويترز في إلتقاط صور تظهر خلفية رابطة العنق، وبالتالي العلامة التجارية الخاصة بها، وبدا مكتوب عليها بوضوح DONALD. J TRUMP , SIGNATURE COLLECTION .
وفي لقطة أخرى أخذت للرئيس الأمريكي وهو يهم بالجلوس نجح المصور في التقاط صورة أكثر وضوحا لماركة رابطة العنق، وتسببت حركة الهواء في إنشغال الرئيس الأمريكي بضبط رابطة العنق، وإعادة الطرف الداخلي الرفيع من الكرفتة إلى مكانه، وبدا في صورة ثالثة وهو يحاول ذلك.
يذكر أن لترامب مجموعة من أزياء وإكسسوارات الرجال هيDONALD. J TRUMP، تضم روابط عنق، وبدل ، ومحافظ جلدية ، ونظارات، وأزرار قمصان . وقدرت مجلة فوربس قيمة العلامة التجارية الخاصة به بـ 200 مليون دولار.
وهناك 22 منتجا تحمل اسم ترامب هي:مطاعم ترامب ، برج ترامب، محلات ترامب للآيسكريم، غو ترامب (موقع ألكتروني لحجز العطلات السياحية)، دونالد جي ترامب (ألبسة، ساعات، اكسسوارات للرجال)، عطر دونالد جي ترامب، مجلة ترامب، شوكولا ترامب، مجلة ترامب، ترامب هوم (مفروشات)، وترامب برودكشنز (لإنتاج البرامج التلفزيونية)، و مبادرة ترامب للريادة (جامعة ترامب سابقا)، وترامب غولف (رياضة الجولف)، ولعبة ترامب (لعبة يشتري فيها اللاعبون ويبيعون العقارات)، دونالد ترامب ريل استيت تايكون (لعبة كمبيوتر عن تجارة العقارات)، ترامب موديل مانجمنت (وكالة عارضات أزياء)، فودكا ترامب ، ترامب شاتل (شركة طيران)، وترامب آيس (مياه معدنية)، وترامب ستيكس (قطع لحم ستيك) ، ترامب للقروض العقارية، ترامب للمبيعات والتأجير، بار ترامب.
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