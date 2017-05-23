بمناسبة الشهر الكريم.. هذه الأسواق تبيع مستلزمات «رمضان» بأرخص الأسعار2017-05-23 15:59:14
مع اقتراب شهر رمضان، تتجه الأسر إلى البحث عن أماكن لبيع السلع والمستلزمات المطلوبة للشهر الكريم بأسعار تناسب دخولهم المنخفضة عن السلاسل التجارية الكبرى، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والذي ترتب عليه ارتفاع في أسعار السلع بشكل مضاعف.
شبكة الإعلام العربية “محيط”، رصدت الأسواق والمنافذ التي تبيع السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 15% أو 10%، ومن هذه الأسواق ما هو أسبوعي ومنها ما هو دائم بحسب المنطقة والمكان الذي توجد فيه هذه الأسواق.
”باب البحر”
بدأ سوق باب البحر في تجهيز مستلزمات شهر رمضان، بأسعار مخفضه عن السلاسل التجارية الكبرى، ويقع بالقرب من ميدان رمسيس.
ومن السلع التي يسهل الحصول عليها من السوق “ياميش رمضان” بأنواعه المختلفة المجففة كالبلح، المشمشية، القراصيا، التين، الزبيب، قمر الدين وجوز الهند بالإضافة إلى المكسرات بأنواعها كالبندق، اللوز، عين الجمل، الفستق والكاجو وهو السوق المختص ببيع السلع من سكر وتجهيزات الحلويات.
”الساحل”
ويقدم سوق الساحل بمنطقة روض الفرج، أسعار البقوليات، بأسعار مخفضة، عن باقي الأسواق الأخرى، لما يشتهر عنه بكثرة تجار الغلال والأعلاف وبيع البلح.
”المنيب”
ويشتهر سوق المنيب ببيع الأسماك بأسعار مخفضة، وهو من أشهر الأسواق المتخصصة في تجارة الأسماك الطازجة، ويضم السوق أنواعاً شتى من السمك النيلي وأسماك البحرين الأحمر والأبيض.
”التعاون”
ويقع سوق التعاون بمنطقة فيصل، ويحتوي على كافة الخضروات والسلع الغذائية باسعار مخفضة بنسبة 15% و 20 %، ويوجد في السق شيء بجوده عالية وفي متناول الجميع.
”السيدة زينب”
ويشهد سوق السيدة زينب انخفاضا في أسعار الخضروات واللحوم، حيث يشهد أكبر تجمع من الباعة الجائلين والسيارات المتنقلة التابعة لجهز الخدمة الوطنية وأعضاء البرلمان.
وبجانب تلك الأسواق هناك، أسواق تقام بشكل أسبوعي تقدم الأسعار بخفض الأسعار، سوق الثلاثاء الذي يقام بمنطقة المرج القديم، وسوق الاثنين يقام في كرد اسة، وسوق الخميس يقام في المطرية، وسوق الأحد بشبرا الخيمة، وسوق الجمعة بالسيدة عائشة.
ويذكر أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والزراعة والصناعة، والغرف التجارية، جهزت سلسلة معارض «أهلا يا رمضان»، بالمحافظات بمصر، لبيع مستلزمات وسلع الشهر الكريم بأسعار مخفضة.
كما تتسابق السلاسل التجارية الكبرى، في تقديم عروض رمضان بأسعار مخفضة، وتجهيز الشنط الرمضانية، من أجل جذب الزبائن.
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