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رفع الفائدة على «شهادات القناة» إلى 15%
قناة السويس‎

رفع الفائدة على «شهادات القناة» إلى 15%

2017-05-23 15:55:44

أعلن مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، المحاسب محمد إسماعيل عبدالسلام، رفع الفائدة على شهادات استثمار القناة، من 12% إلى 15%، بعد تحرير سعر الصرف، وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين، الذين لم يألو جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
وأضاف عبدالسلام، خلال كلمته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة النائب سعيد طعيمة، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين يصرفون صافي الأرباح كل ثلاثة أشهر بانتظام، ولا يوجد مشاكل.

وانتقد رئيس اللجنة، اللواء سعيد طعيمة، طريقة التفتيش عند مدخل نفق الشهيد أحمد حمدي، والتي تستغرق ساعات طويلة، وهي ما تؤثر سلباً على حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، موصياً بتخفيف تلك الإجراءات، لتشجيع الاستثمار في سيناء العزيزة.

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