تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أربعة أشخاص، لقيامهم بالحصول على قروض شخصية من أحد البنوك بموجب مستندات مزوره.

حيث أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك باكتشاف قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة وتمكنهم من الصرف والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 348 ألف جنيه قيمة تلك القروض، وارتكاب وقائع مماثلة والاستيلاء على 550 ألف جنيه.

ومن خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المدعو”يوسف ع.ع” مواليد 1983 ، بدون عمل، ومقيم القاهرة، و المدعو”محمد ع.م” مواليد 1971، صاحب محل هواتف محمول، ومقيم القاهرة، والمدعوة”أميرة ى.ح” مواليد 1981، صاحبة محل كوافير سيدات، ومقيمة القاهرة، والمدعو”محمد ف.ع” مواليد 1982، موظف تسويق متعاقد مع البنك المشار إليه، ومقيم القاهرة، حيث يقوم الأول باستقطاب الثاني وآخرين ” تم تحديدهم ” من راغبي الحصول على قروض بنكية شخصية لإنهاء إجراءات الحصول على القروض مقابل 20 % من قيمتها وقيامه بتزوير المستندات المطلوبة وتقديمها للموافقة على المنح ، واتفاقه مع الرابع لقبول تلك الأوراق (لطبيعة عمله) مع علمه بتزويرها وتقديمها للبنك والحصول على الموافقات اللازمة مقابل عمولة يتحصل عليها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين المذكورين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، واعترف المتهم الأول بقيامه وموظف سابق بالبنك، المشار إليه، بالاشتراك في وقائع التزوير، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.