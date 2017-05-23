وزير القوى العاملة يشهد ختام الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية2017-05-23 16:12:59
شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، ختام الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذي تنظمه الوزارة ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقال الوزير - في كلمته - إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة دمياط لافتتاح مشروعات جديدة تضاف للاقتصاد المصري وللمواطن المصري، يدل على سعي الدولة في النهوض بالمجتمع المصري، مطالبا الجميع بالإخلاص في العمل حتى نحقق نتائج إيجابية بأسرع وقت.
وشدد سعفان على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وأن يكون له أولوية عن طريق تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن تطبيقها يؤثر إيجابيا على حماية
المؤسسات وينهض بالناتج القومي، مضيفا أن من حق كل عامل خرج طالبا الرزق أن يعود إلى بيته سالما، ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه، مشيرا إلى أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في زيادة الإنتاجية والتأثير المباشر لها على الناتج القومي.
وأكد ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل في المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وتطوير المناهج بما يتواكب من التقدم العلمي في مجال السلامة والصحة المهنية مع تعزيز قدرات السادة المدربين بالمركز، وإعداد أكواد إرشادية للسلامة، كما دعا لتطوير عملية جمع واستخدام بيانات السلامة كأولوية للثلاثية، ونشر ثقافة السلامة بالمدارس التي قطعت الوزارة فيها شوطا ليس بالقليل.
ودعا المسئولين عن السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات إلى تعميم قوائم مراجعة السلامة، لاستخدامها بجميع مكاتب السلامة والصحة المهنية، واستكمال حوسبة منظومة تفتيش السلامة والعمل على مستوى جميع المديريات، للوصول إلى نتائج مرضية.
كما شدد على مشاركة أصحاب الأعمال والشركاء الاجتماعين، لتوفير بيئة عمل أمنة وصحية، توفر وسائل الحماية من الأخطار والمخاطر المهنية التي يواجهها العمال في أثناء عملهم أو بسببه، فضلا عن أنه يدعم قدرات ووعى العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية.
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