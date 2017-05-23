محمد المسعود: انتشار البطيخ والكنتالوب والخوخ المسرطن فى الاسواق المصرية2017-05-23 15:29:47
تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى وزير الصحة بشأن انتشار البطيخ والكنتالوب والخوخ المسرطن ، حيث ذكر فى طلبه انتشار بعض انواع الفاكهة ذات الحجم الكبير والمنتفخة على غير العادة، وتباع بشكل سريع ومنتشر للمواطنين، الا انه ظهرت حالات اعياء ونزلات معوية بسبب هذه الفاكهة.
وأضاف المسعود أن الكثير من المزارعين يلجأ لاستخدام بعض المواد الكيميائية لزيادة حجم البطيخ ونمو السريع مما يساعد في انتاج ما يعرف “بالبطيخ المنتفخ”، كما يلجأ المزارعين الى استخدام مواد كيماوية لزيادة حجم الكنتالوب والخوخ، بشكل يجعلها تبان للناظرين انها صحية وفاخرة.
وتسمى هذه المادة forchlorfenuron وهذه المادة شديدة الخطورة على صحة الإنسان فهي تسبب الإصابة بالسرطان وتلف الأعصاب وتدمير الصحة العامة للإنسان.
وتساءل المسعود هل اصبحت مصر فأر تجارب على صحة المصريين فى غاب تام من مراقبة ورقابة من الحكومة؟
كيف تراقب الحكومة على المزارعين وعلى الفاكهة والخضروات التى تباع الى المواطنين فى الاسواق؟
واردف المسعود أن الصادرات الزراعية المصرية تواجه أزمة حقيقية يوم بعد يوم، نتيجة الضغوط الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري، وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية حديث العالم رغم الشروط والمعايير التي تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط.
واتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر لـ 6 دول حتى الآن وهي روسيا، و واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت. وطالب الحكومة بسرعة التدخل ومراقبة الاسواق المصرية تلافيا لتعرض المزيد من المواطنين للخطر
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