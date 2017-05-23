عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جلسة استطلاع ومواجهة، لمناقشة سبل تطوير البحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

وصرح محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنه بحلول عام 2022، سيكون هناك بنية تحتية لأول مدينة فضاء مصرية، وذلك بعد التعاقد مع الصين، للحصول على منحة لإنشاء أول مدينة فضاء مصرية.

وطالب مجلس النواب، بالموافقة على اعتماد الزيادة التي طلبتها الهيئة في موازنة السنة المالية 2017\2018، نظراً لما تقوم به الهيئة من جهود فى مساعدة أجهزة الدولة، في تصوير الأراضي المعتدى عليها.

