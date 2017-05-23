أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الـ64 مليار جنيه الخاصة بشهادات استثمار تنمية قناة السويس فى أمان تام، وأن هذا المبلغ بالكامل تم إيداعه فى وزارة المالية تحسبا لأى ظروف.

وأضاف “مميش”، فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة لهيئة قناة السويس، أن الأرباح يتم صرفها بانتظام كل ثلاثة أشهر، متابعا: “نحن حريصون على فلوس الشعب المصرى، وأطمئن المصريين، فلوسكم فى أيد أمينة”.

جاء ذلك ردا على النائب محمد بدوى، عضو لجنة النقل، الذى سأل عن مصير ودائع المصريين بشهادات استثمار تنمية قناة السويس، وهل هناك إجراءات احترازية حال طلب أحد المواطنين استرداد أمواله فى أى لحظة.