وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع2017-05-23 15:21:24
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء إن الأزمة الصحية في القطاع باتت في مستوياتها الخطيرة، وتهدد بوقف الخدمات الصحية على المواطنين.
وأكد مدير عام الصيدلة بالوزارة منير البرش، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، أن قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية منذ مطلع العام الجاري أخذت منحى خطيراً؛ جراء قرار وقف توريد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات الجنوبية بالأدوية والمستهلكات الطبية.
وبيّن البرش أن الأصناف الصفرية لدى الوزارة بلغت حتى نهاية شهر أبريل الماضي 170 صنفاً من الأدوية بنسبة عجز بلغت 35%، في حين بلغت عدد الأصناف الصفرية من قائمة المهمات الطبية المتداولة 270 صنفاً بنسبة عجز بلغت 40%.
وأوضح أن هذه الأرقام حين تترجم إلى خدمات صحية يتضح مدى خطورة الوضع خاصة خدمات السرطان والعمليات والتخدير والعناية المركزة والغسيل الكلوي والرعاية الصحية الأولية.
وشدَّد البرش على أن تفاقم الأزمة يشكّل خطورة بالغة على قدرة وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات الصحية لما يزيد على 2 مليون مواطن في غزة؛ خاصة مع غياب أي حلول جذرية للأزمة من قبل حكومة التوافق الوطني والإغلاق المستمر للمعابر.
وجدد البرش مطالبته لحكومة رام الله لوضع خطوات جادة وعاجلة لإنهاء كافة أزمات القطاع الصحي بالمحافظات الجنوبية وفي مقدمتها أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية، والالتزام بالتوريد الشهري والمنتظم لمخصصات غزة، ووقف فوري لقرار عدم توريد الأدوية والمستهلكات إلى القطاع.
ونبّه إلى أن العجز في الخدمات الأساسية مثل السرطان وحليب الأطفال وغسيل الكلى وخدمات الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة والأصناف التخصصية لمرضى الكبد الوبائي والتليف الكيسي وخدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح؛ ينذر بكارثة صحية ينعكس سلباً على حياة المرضى ووقف البروتوكولات العلاجية وعدم استكمال العلاج.
وأوضح أن الوزارة بغزة تقوم بمجهودات مضنية وكبيرة واتصالات على مدار الساعة مع العديد من الجهات المعنية بالوضع الصحي للعمل على تقليل التداعيات الخطيرة للأزمات التي تعصف بالقطاع الصحي.
وطالب المؤسسات الدولية الحية والحقوقية الإنسانية إلى أخذ دور أكثر فعالية لرفع درجة الخطورة عن كاهل طواقمنا الطبية، والضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر أمام الوفود والمساعدات الإغاثية والطبية، وأمام حركة المرضى.
ودعا البرش إلى تجريم ممارسات الاحتلال باختطاف المرضى على حاجز بيت حانون “إيرز” وتحويله إلى مصيدة أمنية، وفق قوله.
وبعد المؤتمر الصحفي أجرت وزارة الصحة جولة في مخازن الأدوية برفقة الصحفيين لإطلاعهم على العجز الكبير لدى الوزارة من نقص للأدوية والمستهلكات الطبية.
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
"الأرصاد" : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29Tue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT