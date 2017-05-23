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السيسي يطلب «تقريراً شهرياً» عن مستشفى دمياط العسكري
السيسي في دمياط

السيسي يطلب «تقريراً شهرياً» عن مستشفى دمياط العسكري

2017-05-23 15:14:15

كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير بعد شهر عن حالة المستشفى العسكري بمدينة دمياط الجديدة.

وقال السيسي: “عاوزين نشوف الوضع بعد شهر.. المستشفى هتبقي زى ما هى كده أثناء الافتتاح أم ماذا.. نريد الحفاظ على كل شيء وسير العمل”.

وافتتح السيسي المستشفى العسكري بمدينة دمياط الجديدة، وتفقَّد أقسام المستشفى المختلفة واستمع إلى شرحٍ من مدير المستشفى.

وتعد المستشفى صرحًا طبيًّا مقامًا على مساحة 10500 متر، وتم إنشاؤه بسواعد إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 200 سرير، ويشمل كل التخصصات الطبية، كما تم إنشاء قسم لجراحة الأطراف به نظرًا للاحتياج الشديد له نتيجة عمل أبناء دمياط بصناعة الأثاث وتعرضهم لإصابات الأطراف، كما يضم المستشفى 4 أجنحة وتشمل سكنًا للأطباء وطاقم التمريض والمشرفين والعاملين.

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