وزير الري يضع حجر الأساس للأعمال الخاصة بحماية محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول2017-05-23 15:19:04
قام وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، بوضع حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الأولى للأعمال الخاصة بحماية محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول، وذلك بمدن رأس غارب والغردقة والشيخ الشاذلي وشلاتين وعرب صالح وبرنيس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام الإمام اليوم /الثلاثاء/ إن تلك الأعمال تشمل تنفيذ 10 سدود ركامية و6 بحيرات صناعية وحاجزين ركاميين وحائط توجيه، وذلك باستثمارات تناهز 400 مليون جنيه، وتهدف تلك الأعمال إلى حماية الطرق والمرافق والتجمعات السكانية والمناطق السياحية ومطار الغردقة.
وأضاف أن تلك الأعمال تسهم في شحن الخزان الجوفي كنواة للتنمية بتلك المناطق ومن المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال مع نهاية هذا العام.
يذكر أن تلك الأعمال تأتي في إطار البرتوكول الموقع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك استكمالا لمنظومة الحماية التي بدأتها الوزارة في محافظة البحر الأحمر، والتي كان لها الدور الملحوظ في حماية الاستثمارت والنقاط الاستراتيجية والتجمعات السكنية من مخاطر السيول، والتي كان لها الدور في حماية مدينة سفاجا في أكتوبر العام الماضي، حيث قامت السدود بحجز المياه أمامها بكميات كبيرة وصلت إلى مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه.
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
"الأرصاد" : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29Tue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق - محيط
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة…Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT