قام وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، بوضع حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الأولى للأعمال الخاصة بحماية محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول، وذلك بمدن رأس غارب والغردقة والشيخ الشاذلي وشلاتين وعرب صالح وبرنيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام الإمام اليوم /الثلاثاء/ إن تلك الأعمال تشمل تنفيذ 10 سدود ركامية و6 بحيرات صناعية وحاجزين ركاميين وحائط توجيه، وذلك باستثمارات تناهز 400 مليون جنيه، وتهدف تلك الأعمال إلى حماية الطرق والمرافق والتجمعات السكانية والمناطق السياحية ومطار الغردقة.

وأضاف أن تلك الأعمال تسهم في شحن الخزان الجوفي كنواة للتنمية بتلك المناطق ومن المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال مع نهاية هذا العام.

يذكر أن تلك الأعمال تأتي في إطار البرتوكول الموقع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك استكمالا لمنظومة الحماية التي بدأتها الوزارة في محافظة البحر الأحمر، والتي كان لها الدور الملحوظ في حماية الاستثمارت والنقاط الاستراتيجية والتجمعات السكنية من مخاطر السيول، والتي كان لها الدور في حماية مدينة سفاجا في أكتوبر العام الماضي، حيث قامت السدود بحجز المياه أمامها بكميات كبيرة وصلت إلى مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه.