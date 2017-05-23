أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر طه بخيت، عن أسماء العشرة الأوائل الذين حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الابتدائية، مؤكدا حصول 35 تلميذا وتلميذة على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة، بعد أن اعتمد المحافظ محمد بدر النتيجة بنسبة نجاح بلغت 80.18 % .

وقال بخيت - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن العشرة الأوائل هم، لميس هشام محمد من مدرسة محمد خير الابتدائية بالبياضية الأولى، وتسنيم محمد عبد الوهاب من مدرسة الشهيد محمد رأفت الصن بأرمنت الثانية، إيمان عبد الرحيم مصطفى من مدرسة ناصر بإسنا الثالثة، هناء علاء محمد يوسف مدرسة خالد بن الوليد بالقرنة الرابعة، محمد عبد السلام حسن مدرسة مستعمرة الري بإسنا الخامس، فلوباتير هاني سلامة مدرسة الفرنسيسكان الأقصر السادس، نسمة أحمد عبد اللطيف مدرسة ناصر بإسنا السابعة، بيتر أكرم عزيز مدرسة السلام الخاصة عربي الثامن، خالد منتصر عبد الرحمن مدرسة ناصر بإسنا التاسع، مريم مجدي كامل مدرسة الشهيد عبد الرحمن بأرمنت العاشرة.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 18 ألفا و743 تلميذًا، حضر منهم 18 ألفا و319 تلميذًا، وتغيب عن الامتحانات 424 تلميذًا، ونجح منهم 14 ألفا و689 تلميذًا وتلميذة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم حفل موسع لتكريم أوائل الشهادات الدراسية، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر لمنحهم شهادات تقدير وجوائز رمزية.