نشرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا صورا أكدت أنها لهاتف “نوكيا-9”، المرتقب طرحه في الأسواق قريبا.

ووفقا لموقع FrAndroid فإن “الصور التي سربت للهاتف، موضوعا في غطاء خاص، لم تمكن الخبراء من التعرف بدقة على المواصفات الخارجية له، لكن من الواضح أن الجهاز سيأتي بكاميرا مزدوجة تشبه تلك المركبة على هواتف هواوي الأخيرة”.

في حين أكدت بعض المواقع أن “نوكيا-9” سيطرح بشاشة 5.27 بوصة بدقة عرض (2560/1440 بيكسل)، ومزودة بخاصية Always On Display، فضلا عن معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 835، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، ونظام تشغيل (أندرويد 7.1.1).

أما الكاميرا الخلفية للجهاز، فمن المنتظر أن تأتي مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل، على غرار كاميرا هاتف هواوي الأخير، حيث ستكون قادرة على التقاط مساحة أكبر ضمن الصورة، وتقريب الأجسام المراد التقاطها دون التأثير على جودة الصورة.

أما هيكله الخارجي، فمن المفترض أن يكون من المعدن، ومزودا بمنفذ للسماعات ومنفذ للشحن من نوع “Type-C”، كما أن القسم الخارجي للشاشة سيحوي نوعين من الأزرار الحساسة للمس، إضافة لماسح بصمات الأصابع.

وتأتي تلك التسريبات حول هاتف “نوكيا-9” في حين يتوقع الخبراء أن تطرح شركة HMD المسؤولة عن مبيعات نوكيا، هاتفين جديدين هما “نوكيا 3 و5”، في 15 يونيو القادم، في حين من الممكن أن يطرح هاتف “نوكيا-6”، في الـ 30 من الشهر نفسه.