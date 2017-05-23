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ضبط 5ر3 ألف حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تعديات على النيل

وأكثر من 5ر1 ألف حالة تعد على النيل ومنافع الري

ضبط 5ر3 ألف حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

2017-05-23 15:18:22
ا ش ا

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات القاهرة وقنا والغربية والسويس والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف وكفرالشيخ والبحيرة والمنوفية والقليويبة وأسوان وأسيوط والأقصر ومطروح والوادى الجديد وبورسعيد، العديد من الحملات لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ إزالة 3 آلاف و500 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلا عن إزالة تعديات أخرى على مساحة تزيد عن 4 آلاف فدان.

وفي السياق، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التعديات على مجرى نهر النيل سواء كانت (بالردم، البناء، أقفاص سمكية، مطاعم وكافيتريات، إلقاء مخلفات وتلوث بالنفايات)، وإزالة كافة التعديات وصور وضع اليد على نهر النيل والمجاري المائية وضبط مخالفات الصيد والحفارات وماكينات رفع المياه والتعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين.

وشملت نتائج هذه الحملات ضبط أكثر من ألف و500 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف في الجيزة والقليوبية والبحيرة ودمياط، والدقهلية والغربية، الشرقية والإسماعيلية والفيوم، والمنيا وأسيوط وأسوان.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

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