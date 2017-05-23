قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، ضد كل من الفنان عمرو دياب، وشركة ناى “FZE”، وشركة فودافون، والمطالبة بدفع تعويض مادي قدره 3 ملايين دولار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة.

لخصت الحيثيات في أن الدعوى بدأت بتعاقد الشركة المدعية بشأن استغلال صوت واسم وصور الفنان عمرو دياب لتنفيذ ألبومين غنائيين خلال مدة العقد، وتم تنفيذ الألبوم الأول وطرحه في الأسواق بالفعل، ولم يتم تنفيذ الألبوم الثاني حتى تاريخه، وتعهدت الشركة المدعي عليها خلال بنود العقد بعدم نشر أى ألبوم جديد أو أغانٍ منفردة للفنان إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ طرح الألبوم الثاني في الأسواق، كما التزمت بالامتناع عن منح الغير أيا من الحقوق محل العقد طوال مدة تنفيذه وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأوضحت الحيثيات أن المدعى عليهم قاموا بطرح ألبوم بصوت الفنان عمرو دياب المدعى عليه بدون إذن كتابي من الشركة المدعية تحت عنوان “أحلى أحلى”، وقامت الشركة المدعى عليها ثالثا باستغلاله وتحقيق مكاسب منه، ما ترتب عليه خسائر فادحة للشركة المدعية وحرمانها من الانتفاع بمقابل مجهودها واستثماراتها، الأمر الذي اضطر الشركة المدعية إلى إقامة الدعوى.

وقالت إنه بناءً على تلك المادة، يعد المؤلف وحده من له الحق في استغلال مصنفه ماديا بأى طريقة من طرق استغلالها بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأى صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه ويشترط أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل حق تنازل عنه المؤلف لغيره مع بيان مداه والغرض منه ومدة الملكية الفكرية حماية.

وأكدت الحيثيات خلو أوراق الدعوى من تقديمها لثمة مستندا كتابي يفيد بقيام المدعى عليهما الأول والثاني بنقل حقوقهما المادية المالية من الألبوم محل التداعي” أحلى أحلى”، محددا فيه صراحة وبالتفصيل مضمون هذا المصنف ومحتواه وكل حق على حدة مع بيان مدة الاستغلال ومكانه والقيود الواردة على حقوق المدعى عليهما بشأنه وما تفيده قيام الشركة المدعية بسداد المقابل المادي المشار إليه في الصحيفة وكذلك ما يفيد بارتكاب المدعى عليه الثالث والأول أخطاء قد يترتب عليها إضرار لحقت بها والخسائر المادية الناتجة عنها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون ونقضي معه المحكمة برفضها.

وكانت “روتانا” أقامت دعوى قضائية بعد استخدام صوت الفنان عمرو دياب في حملة إعلانية تحت مسمى “لأول مرة في مصر أسمع ألبوم عمرو دياب الجديد، (أحلى وأحلى)”، التي أطلقتها إحدى شركات المحمول دون الحصول على إذن من “روتانا”، صاحبة الحقوق الحصرية للألبوم.