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البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا
حسام البدري

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا

2017-05-23 15:09:36
أ ش أ

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدا /الأربعاء/، تجنبا للإرهاق، حيث تعود بعثة الأهلي من مدينة جاروا الكاميرونية، في الثالثة والنصف فجر الأربعاء.

ويلعب الأهلي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مع فريق القطن الكاميروني، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته، في الرابعة والنصف عصر الخميس، حيث سيبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 لبطولة الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق، إنه تحدث مع حسام البدري، عن برنامج الفريق في شهر مضان الكريم، حيث تقرر أن تبدأ تدريبات الفريق في خلال الشهر المعظم في العاشرة مساء.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي سيتدرب يومي الخميس والجمعة صباحا، على أن تبدأ التدريبات في العاشرة مساء السبت.

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