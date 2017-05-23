73 % نسبة النجاح فى امتحانات الشهادة الإبتدائية بسوهاج2017-05-23 15:17:37
اعتمد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم اليوم /الثلاثاء/ نتيجة إمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الابتدائية بالمحافظة حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 73% .
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حسام الدين بأنه تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية بمختلف مدارس المحافظة هذا العام 91 ألفا و538 تلميذا وتلميذة، حضر منهم الامتحان 85 ألفا و205 تلاميذ وتلميذات ولأول مرة على مستوى المحافظة هذا العام يحصل 84 تلميذا وتلميذة من الناجحين على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة .
وأشار إلى أن عدد التلاميذ اللذين حصلوا علي 50 % فأكثر بلغ 61 ألفا و311 تلميذا وتلميذة ، حيث حصلت إدارة جهينة التعليمية علي المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 83 % وتلتها إدارة دار السلام التعليمية فى المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 81 %.
وقدم محافظ سوهاج التهنئة للتلاميذ الناجحين وأولياء أمورهم، مقدما الشكر لكافة القيادات التعليمية على ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي لافتا إلي ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتحقيق معدلات نجاح أكبر من ذلك خلال السنوات الدراسية المقبلة
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