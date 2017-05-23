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السيسي لـ«مسؤول» بمستشفى دمياط العسكري: أنت راضي؟!
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي لـ«مسؤول» بمستشفى دمياط العسكري: أنت راضي؟!

2017-05-23 15:06:26
كتب - أحمد فرهود

سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الطبيب المسؤول عن قسم “الغسيل الكلوي”، في مستشفى دمياط العسكري، الذي تم افتتاحه اليوم الثلاثاء، عن مدى رضاه بالمعدات الطبية، في القسم.

ورد الطبيب، على الرئيس السيسي، قائلاً: “كل الأجهزة جيدة.. لكن هناك أجهزة عالمية أحدث”.

وعاد الرئيس السيسي، ليسأل القيادات المسؤولة في القوات المسلحة، عن مدى الإمكانية لإدخال هذه الأجهزة في المستشفى، ليردوا عليه، قائلين: “أن الأجهزة التي يتحدث عنها الطبيب ى تزال تحت الاختبار العالمي، ولم يتم اعتمادها حتى الآن”.

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