تعافت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية على الأسهم في قطاعات مختلفة بعد الهبوط الذي سجلته خلال جلسة أمس على خلفية قرار البنك المركزي رفع اسعار الفائدة بمقدار 2 في المائة دفعة واحدة ما ادى الى هبوط الاسهم الى مستويات جاذبة للشراء.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 9ر3 مليار جنيه من خسائره ليغلق اليوم عند 8ر658 مليار جنيه مقابل 9ر654 مليار جنيه عند اغلاقه بالامس، فيما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي أكس 30) بنسبة 14ر1 في المائة مسجلا 83ر12791 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (أيجي إكس 70) بنسبة 33ر0 في المائة ليغلق عند 07ر583 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي أكس 100) الأوسع نطاقا ليغلق عند 14ر1363 نقطة، بمكاسب قدرها 48ر0 في المائة.