وتستهدف 8 ملايين مواطن
طارق عامر: 20 مليار جنيه حجم محفظة مبادرة المركزي للتمويل متناهي الصغر2017-05-23 15:02:27
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن المبادرة التي أطلقها اليوم الثلاثاء لتحفيز التمويل متناهي الصغر ؛ تستهدف توفير تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه من خلال البنوك للمشروعات المتناهية الصغر خلال السنوات الثلاث المقبلة وتستهدف 8 ملايين عميل ومشروع جديد.
وأضاف عامر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن مبادرة المركزي والتي ترتكز على إدخال البنوك في منظومة تمويل المشروعات متناهية الصغر تأتي في إطار استكمال دور البنك المركزي في النشاط الاقتصادي وأثره الاجتماعي الناتج عن توفير فرص العمل والمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلي وفي إطار الاستراتيجية العامة للدولة ، مشيرا إلى أنه نظرا لوجود فجوة تمويلية كبيرة بين احتياجات التمويل متناهي الصغر والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه وبين قدرة الجهات العاملة في هذا النشاط أصدر المركزي هذا المبادرة لتمكين الجمعيات القيام بدورها في منح التمويل اللازم من خلال شبكة فروعها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه سيتم إضافة قيمة التمويل متناهي الصغر الممنوح للأشخاص والشركات والمنشأت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لنسبة ال20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة مع استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم دعم الاقتصاد ويدعم جهود التحول للاقتصاد غير النقدي والتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي فضلا عن الأثر الاجتماعي من حيث الاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل وتمكين شرائح خاصة من الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية تحقيقا لمبدأ المساواة ؛ ما سيسهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين توزيع الدخول.
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