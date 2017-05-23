لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حادث اصطدام عربة نقل محملة بالفحم بشاحنة بترول مما أدي إلى وقوع انفجار وحريق في مقاطعة خبي بشمال الصين صباح اليوم /الثلاثاء/.

وأفادت حكومة محافظة لاييوان بالمقاطعة في بيان رسمى بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 6:20 صباحا بتوقيت بكين عندما اصطدمت شاحنة البترول بالمركبة المحملة بالفحم في نفق على الطريق السريع الذي يربط مدينة تشانغجياكو بمدينة شيجياتشوانج.

وأدى التصادم إلى حدوث الانفجار واندلاع الحريق ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 مثلهم في موقع الحادث. فضلا عن إصابة 12 آخرون عندما أدى الانفجار إلى تضرر منازلهم القريبة من مكان الحادث.

وتقول وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى وأن السلطات تجرى حاليا التحقيق فى ملابسات الحادث.