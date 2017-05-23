بدأت نيابة المعادي التحقيق مع 10 متهمين من عمال أسمنت طرة على ذمة القضية رقم 2381 لسنة 2017، بتهمة الاعتداء على قوات الأمن.

والعمال هم كل من «أحمد محمد، مصطفى عيسى، رامز صالح، عاشور خيرى، محمد بدوى، ياسر محمد، حسن إبراهيم، إسماعيل منصور، محمد صلاح، اشرف عبد الخالق عبد الصبور».

وكانت النيابة أمرت مساء أمس الإثنين، بحجز 22 من عمال أسمنت طرة المتهمين على ذمة القضية رقم 9105 لسنة 2017، بتهمة التعدى على قوات الأمن، والصادر بحقهم قرار من نيابة المعادى منذ قليل بحجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

ووجهت النيابة للمتهمين التعدى على قوات الأمن أثناء تأدية عملها ومقاومة السلطات، احتجاز مجندين أثناء تأدية عملهم بضبط واحضار بعض العمال، استعراض القوة والبلطجة

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بناء على إذن صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار 4 من القيادات على خلفية تنظيمهم لاعتصام للمطالبة برجوعهم للعمل عقب صدور قرار بفصلهم.

