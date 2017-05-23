قبل مواجهة اهلي طرابلس
رئيس الزمالك يجري اتصالا برئيس البعثة في تونس للاطمئنان علي الفريق2017-05-23 14:51:41
حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، على إجراء اتصال بأحمد مرتضى ، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس، الذي يستعد لخوض مباراة أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي مساء اليوم.
جاء الاتصال، من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين والاستعداد للمباراة.
وعلى جانب آخر حضر ممثلو رابطة مشجعي اهلي طرابلس الليبي لمقر إقامة بعثة الزمالك فى تونس للترحيب بالفريق وتقديم الدروع التذكارية من خلال وفد اداري من الاهلي الليبي.
وأكد مشجعو أهلي طرابلس الذين استقبلهم أحمد مرتضى منصور رئيس البعثة، ان العلاقات الطيبة بين مصر وليبيا هي الاساس وأن الاحترام المتبادل هو شعار الناديين.
من جانبه حرص الكولونيل رمزي الحاج صالح مسؤول الأمن بمدينة صفاقس التونسية والمسؤول عن تأمين بعثتي الزمالك وأهلي طرابلس الليبي وتأمين مباراة اليوم بين الفريقين في دور المجموعات لدوري إبطال إفريقيا على الحضور لبعثة الزمالك.
وتواجد مسؤول الأمن مع أحمد مرتضى وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة في فندق إقامة الفريق،وطمأن رمزي الحاج صالح بعثة الزمالك على إجراءات التأمين للبعثة والمباراة.
وشدد رمزي الحاج صالح خلال الجلسة أن الأمن التونسي يقدر وجود الزمالك في مدينة صفاقس وجميع طلبات الفريق يتم تنفيذها.
ويتواجد الأمن مع بعثة الزمالك بشكل مشدد منذ الوصول وفي تحركات البعثة.
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