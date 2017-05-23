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محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الثالثة من مزرعة الماشية بالطور
خالد فودة محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الثالثة من مزرعة الماشية بالطور

2017-05-23 14:55:15
ا ش ا

تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة اليوم /الثلاثاء/ مزرعة العجول في طور سيناء في دورتها الثالثة والتي تضم 3 آلاف رأس ماشية تسمين، يرافقه اللواء محسن محجوب أمين عام صندوق مؤسسة مصر الخير .

وقال المحافظ - خلال تفقده المزرعة - إن المحافظة تعتبر رائدة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسمين مليون رأس ماشية، موضحا أن المحافظة خلال الفترة الحالية قامت بتسمين 22 ألف رأس ماشية في السنه بواقع 11 ألفا كل 6 أشهر بالإضافة إلى تشغيل 550 شابا في الدورة الواحدة بواقع 1100 شاب في العام.

من جانبه، طالب اللواء محسن محجوب بتشغيل ميناء طور سيناء لاستقبال الحيوانات بدلا من نقلها من ميناء بور سعيد وزيادة التكلفة مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم بفتح منفذ لبيع اللحوم داخل المزرعة خلال الـ 3 أشهر القادمة بأسعار مخفضة وذلك لمحاربة جشع التجار، موجها بضرورة مساهمة المشروع بنسبة من الحيوانات التي يقومون بتربيتها لصالح أبناء المحافظة من اجل تخفيض الأسعار.

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