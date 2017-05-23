محافظ البحيرة يعتمد المخططات التفصيلية لمناطق بالمدن والمراكز2017-05-23 14:54:33
اعتمدت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده اليوم /الثلاثاء/ المخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدن ومراكز المحافظة، والتي تمثلت في اعتماد المخطط التفصيلى لكل من قرية خربتا التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الاشراف مركز كوم حمادة ، وقرية صفط العنب مركز كوم حمادة ، واعتماد خط تنظيم شارع بالمخطط التفصيلي لقرية بيبان التابعة لقرية الطود بكوم حمادة .
وذكر بيان صادر عن المحافظة أن المهندسة نادية اعتمدت المخطط التفصيلي لقرية عبد السلام عارف التابعة لقرية بغداد بمركز بدر، وقرية الكفر الجديد التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بمركز الرحمانية ، واعتماد جزء من المخطط التفصيلي لمنطقة الدرنسية بمدينة الرحمانية ، وقرية كفر محلة داود التابعة لقرية المجد بالرحمانية ، وقرية تروجي التابعة لقرية زاوية صقر بأبو المطامير ، وقرية كوم الفرج بأبو المطامير .
كما تم اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية الإيمان بالوحدة المحلية لقرية الناصر مركز ابو المطامير، واعتماد خط تنظيم شارع المنتزه بمركز ومدينة الدلنجات، واعتماد مشروع تعديل خط تنظيم شارع القاهر من 22م الي 12م بمنطقة المركبية ومن 18 إلى 12م بمنطقة نظير بكفر الدوار، واعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلي لمدخل الكوبرى العلوى بمدينة كفر الدوار.
من جانبها ، صرحت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة المهندسة منال عبد المنعم بأنه تم الاعتماد لتلك المخططات طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتعديلات، وكذلك بعد عرضها على اللجنة المشكلة لمراجعة المخططات التفصيلية بمناطق ومدن المحافظة .
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