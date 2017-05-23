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وزير الخارجية العراقى يزور مدريد فى أول زيارة منذ 10 سنوات
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وزير الخارجية العراقى يزور مدريد فى أول زيارة منذ 10 سنوات

2017-05-23 15:16:03
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة فى مؤتمر دولى حول ضحايا العنف الطائفى والعراقى، ووفقا لصحيفة “لايورخا” الإسبانية فإن زيارة الجعفرى إلى إسبانيا أول زيارة لوزير خارجية عراقى فى 10 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجعفرى وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد تلبية لدعوة رسمية تستغرق بضعة أيام، يلتقى خلالها عددا من المسئولين الإسبان.

وأضافت أن الجعفرى سيمثل العراق فى المؤتمر الدولى حول ضحايا العنف الطائفى والعرقى الذى ستحتضنه العاصمة مدريد بمشاركة عدد كبير من دول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا تستغل هذه الزيارة لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية فى التعاون السياسى والاقتصادى والعسكرى، وعلى أساس العلاقات الثنائية هو التزام إسبانيا للمساهمة فى مكافحة الإرهاب وضد ما يسمى بتنظيم داعش والتزامها بالسلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

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