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جوني ديب يعرض قصره للبيع
منزل جوني ديب

جوني ديب يعرض قصره للبيع

2017-05-23 16:18:49
وكالات

عرض نجم هوليوود جوني ديب الملقب بقرصان الكاريبي قصره الكبير في منطقة “بلانديل تور” للبيع، وهو عش الزوجية الذي عاش فيه لسنوات طويلة مع زوجته المطربة والممثلة الفرنسية الشهيرة “فانيسا بارادي” وهناك كبرا وترعرع أولادهما “ليللي _ روز،وجيمس” .

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي”كلوزر أف أر” أن جوني ديب – 53 عاما – مديون بحوالي 40 مليون دولار بسبب حياة الترف التي يحياها،وهو ما نفاه تماما نجم هوليوود، وبعد انتهاء طلاقه العام الماضي من عارضة الأزياء آمبر هارد والذي كلفه 7 ملايين دولار قرر أن يقلص ممتلكاته العقارية وباع 5 شقق في لوس أنجلوس.

وأضاف الموقع أن هذا المنزل يقع على مساحة 15 هكتارا وهو يحتوي على حمامين للسباحة ، و12 حجرة، وغرف طعام، ملاعب ،حدائق وغابات، مشيرا إلى أن ديب قد يضطر إلى تخفيض هذا المبلغ الضخم حتى يتسنى له إيجاد مشتر لهذا المنزل الكبير.

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