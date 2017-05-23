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الملكة إليزابيث تنعي ضحايا هجوم مانشستر وتشكر أفراد الطوارئ وسكان المدينة
الملكة اليزابيث تحتفل بجلوسها على العرش

الملكة إليزابيث تنعي ضحايا هجوم مانشستر وتشكر أفراد الطوارئ وسكان المدينة

2017-05-23 15:06:53
وكالات

أعربت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، مساء أمس الإثنين، وعبرت عن شكرها لخدمات الطوارئ وأبدت إعجابها كذلك بردود فعل سكان مانشستر.

وقالت الملكة - في بيان لها نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعها الألكتروني - إن الأمة بأكملها مصدومة من القتل والإصابات التي طالت العديد من الأشخاص بينهم بالغون وأطفال كانوا يستمتعون بالحفلة الليلة الماضية في مانشستر أرينا.

وأضافت الملكة: “أنا أعرف أني أتحدث للجميع عندما أعرب عن تعاطفي العميق مع كل من تأثروا بالحدث المروع وخاصة عائلات وأصدقاء الضحايا من القتلى والمصابين”.

وتابعت: “أريد أن أشكر كل أفراد خدمات الطوارئ الذين استجابوا (للحادث) باحترافية وعناية”.

وأكدت إعجابها بالطريقة التي استجاب بها سكان مانسشتر بإنسانية وتعاطف بعد هذا العمل الوحشي.

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