تسلمت وزارة الآثار منذ قليل 4 قطه أثرية قادمة من انجلترا، كانت قد سرقت وهربت من مصر بطرقة غير شرعية.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على ادارة الاثار المستردة بالوزارة أنه قامت لجنة مشكلة من المتحف المصري بالتحرير باستلام القطع من مقر إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية وايداعها بالمتحف المصري بالتحرير لينضموا إلى القطع المستردة حديثاً من دول: فرنسا، بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبد الجواد أن قطعتين من القطع التى تم استردادها ماخراً كانتا تعرضان في احدى صالات المزادات بانجلترا، وهم عبارة عن عبارة عن رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة شرق عقب أحداث الانفلات الامني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011، وقطعة الثانية يرجح انتمائها لموقع الشيخ عبادة (أنتينو بوليس) بالمنيا،والتى تؤرخ للعصر الروماني.

أما القطعتين الاخرتين كانتا مع أحد تجار الاثار بلندن احداهما عبارة عن تمثال أوشابتي من الخشب يدخل ضمن مسروقات مخزن أسوان في 2013 ويبلغ ارتفاع التمثال حوالى 16.5 سم وفي المنتصف عليه كتابات مذهبة ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى. والرابع قطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات.