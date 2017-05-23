يكشف الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، موازنته للعام 2018، والتي ستتضمن اقتطاعات في الضمان الاجتماعي وتغييرات في برامج مكافحة الفقر، بحسب نص نشره البيت الأبيض، أمس.

يتضمن عرض ترامب للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، اقتطاعات هائلة تبلغ نحو 1700 مليار دولار على مدى 10 سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقرا.

تشمل هذه الاقتطاعات برامج عدة خصوصا قسائم الطعام، التي يستفيد منها الأكثر فقرا والتي تمثل 272 مليار دولار.

بالمقابل، يقترح ترامب زيادة نسبتها 10%، أي 54 مليار دولار، في موازنة الدفاع بالمقارنة مع العام 2017، تشمل زيادة تبلغ 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة، من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

كما تنص الموازنة الجديدة على إجازة أبوّة “مدفوعة بالكامل” ولمدة ستة أسابيع وتقدر كلفتها بـ18 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وأوضح ميك مولفاني، مدير الموازنة في البيت الأبيض، للصحافيين الأمر، بالقول: “لا نمس بالخطوط العريضة للضمان الاجتماعي ولا بنظام ميديكير(الضمان الاجتماعي الحكومي للذين تجاوزوا الـ65 من العمر)”.

في المقابل، سيشهد برنامج “ميديكير” للأكثر فقرا اقتطاع 800 مليارا دولار على مدى عقد، عملا بالإصلاح الذي يريد ترامب إجراءه على برنامج “أوباماكير”، الذي شكل حدثا فارقا في ولاية سلفه باراك أوباما.

وتعول الإدارة الأمريكية في هذه الموازنة على نمو اقتصادي نسبته 3%، وإذا أقر الكونجرس إصلاح نظام الصحة، كما يريده ترامب، فإن الموازنة تنص أيضا على إلغاء تمويل هيئة تنظيم الأسرة.

لكن من غير المرجح أن يقر الكونجرس الموازنة كما هي، إنما عليه التوصل إلى تسوية بحلول 30 سبتمبر/أيلول أي نهاية السنة المالية للعام 2017.