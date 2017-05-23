ترامب يوفر مليارات الدولارات على حساب الفقراء2017-05-23 13:38:19
يكشف الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، موازنته للعام 2018، والتي ستتضمن اقتطاعات في الضمان الاجتماعي وتغييرات في برامج مكافحة الفقر، بحسب نص نشره البيت الأبيض، أمس.
يتضمن عرض ترامب للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، اقتطاعات هائلة تبلغ نحو 1700 مليار دولار على مدى 10 سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقرا.
تشمل هذه الاقتطاعات برامج عدة خصوصا قسائم الطعام، التي يستفيد منها الأكثر فقرا والتي تمثل 272 مليار دولار.
بالمقابل، يقترح ترامب زيادة نسبتها 10%، أي 54 مليار دولار، في موازنة الدفاع بالمقارنة مع العام 2017، تشمل زيادة تبلغ 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة، من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
كما تنص الموازنة الجديدة على إجازة أبوّة “مدفوعة بالكامل” ولمدة ستة أسابيع وتقدر كلفتها بـ18 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأوضح ميك مولفاني، مدير الموازنة في البيت الأبيض، للصحافيين الأمر، بالقول: “لا نمس بالخطوط العريضة للضمان الاجتماعي ولا بنظام ميديكير(الضمان الاجتماعي الحكومي للذين تجاوزوا الـ65 من العمر)”.
في المقابل، سيشهد برنامج “ميديكير” للأكثر فقرا اقتطاع 800 مليارا دولار على مدى عقد، عملا بالإصلاح الذي يريد ترامب إجراءه على برنامج “أوباماكير”، الذي شكل حدثا فارقا في ولاية سلفه باراك أوباما.
وتعول الإدارة الأمريكية في هذه الموازنة على نمو اقتصادي نسبته 3%، وإذا أقر الكونجرس إصلاح نظام الصحة، كما يريده ترامب، فإن الموازنة تنص أيضا على إلغاء تمويل هيئة تنظيم الأسرة.
لكن من غير المرجح أن يقر الكونجرس الموازنة كما هي، إنما عليه التوصل إلى تسوية بحلول 30 سبتمبر/أيلول أي نهاية السنة المالية للعام 2017.
-
"الأرصاد" : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29Tue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT