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بث مباشر..كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القدس
دونالد ترامب

بث مباشر..كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القدس

2017-05-23 13:37:41
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