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السقطي يرحب باستثناء المشروعات الصغيرة من قرار رفع الفائدة
المهندس علاء السقطي

السقطي يرحب باستثناء المشروعات الصغيرة من قرار رفع الفائدة

2017-05-23 13:36:19
أ ش أ

رحب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رفع سعر الفائدة على القروض واستمرار خضوع قروضها لسعر فائدة 5%، ما يعني عدم المساس بتكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99,4% من حجم الاقتصاد المصري، وفقا للبيانات المعلنه من البنك المركزي.

ويرى السقطي أن قرار البنك المركزي رفع سعر الإيداع والإقراض يمثل أحد الإجراءات التي تحد من التضخم وتحد من الطلب على الاستهلاك في مقابل زيادة معدلات الإدخار، ما يجعل قرار رفع سعر الفائدة في التوقيت الحالي من القرارات المؤثرة اقتصاديا رغم أثره السلبي المؤقت على زيادة حجم الدين وعجز الموزانة.

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