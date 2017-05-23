افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المشروعات، التي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

والمشروعات التي قام الرئيس السيسي بافتتاحها، عبر “الفيديو كونفرنس”، من مدينة دمياط؛ هي:

- مركز علاج الأورام، بالقاهرة الجديدة.

- مركز علاج الأورام، بالزقازيق.

- مستشفى أسوان العام.

- معهد القلب القومي.