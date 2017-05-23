 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 01:36 مساءً
روابط سريعة
من دمياط.. السيسي يفتتح مشروعات «القوات المسلحة»
الرئيس عبدالفتاح السيسي

من دمياط.. السيسي يفتتح مشروعات «القوات المسلحة»

2017-05-23 13:36:10

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المشروعات، التي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

والمشروعات التي قام الرئيس السيسي بافتتاحها، عبر “الفيديو كونفرنس”، من مدينة دمياط؛ هي:

- مركز علاج الأورام، بالقاهرة الجديدة.

- مركز علاج الأورام، بالزقازيق.

- مستشفى أسوان العام.

- معهد القلب القومي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3