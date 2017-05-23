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8 أغسطس.. النطق بالحكم على متهم في «خلية الزيتون»
المتهمون في قضية خلية الزيتون ـ قضية خلية مدينة نصر

8 أغسطس.. النطق بالحكم على متهم في «خلية الزيتون»

2017-05-23 13:29:18

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون الإرهابية”، لـ 8 أغسطس للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد.

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