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هفوة "ويكيبيديا" عن علاقة بين هيلاري كلينتون وهتلر
هيلاري كلينتون (1993-2001)

هفوة "ويكيبيديا" عن علاقة بين هيلاري كلينتون وهتلر

2017-05-23 13:36:07
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بقيت مقالة في الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” بعنوان “سيرة هيلاري كلينتون” باللغة الإنجليزية لمدة 16 ساعة تحول القراء إلى سرد لكتاب “كفاحي” (Mein Kampf) من تأليف أدولف هتلر.

وذكر موقع Mashable بالانترنت أن المذنب في هذا التعديل الساخر كان أحد سكان الولايات المتحدة.

وأشار الموقع إلى أن المحررين المشرفين لم يصلحوا الخطأ لفترة طويلة وعادت الأمور إلى الوضع الطبيعي فقط بعد تدخل محرر متطوع.

من جانبه قال ممثل ويكيبيديا إنه يجري عادة تصحيح مثل هذه الهفوات في غضون بضع دقائق، لكن المقالة حول حياة المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لا تحظى بشعبية بتاتا “فقط حوالي 34 مشاهدة في اليوم” ولذلك لم يلحظ أحد التعديل الذي أدخله المواطن المذكور أعلاه.

وأشار الموقع إلى أنه تمكن من العثور على مستخدم واحد فقط في تويتر لاحظ بنفسه أن الرابط الموجود في المقالة عن هيلاري كلينتون يؤدي إلى الدخول إلى كتاب هتلر.
وكانت كلينتون قد خسرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أمام منافسها ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

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