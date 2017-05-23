يشارك المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وسفيرة البرتغال في القاهرة ماريا فيشيرو غدا الأربعاء في حفل افتتاح الفرع الثاني لشركة “ريتش ايميجريشن” المتخصصة في الهجرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتقدم “ريتش ايميجريشن” برامجها في العديد من الدول الغربية منها البرتغال، وبلجيكا، واستراليا، وكندا، وسينت كيتس ونيفس، وكومونويلث دومنيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والمجر.