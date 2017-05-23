 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 01:43 مساءً
روابط سريعة
جوزية وسفيرة البرتغال يشاركان في حفل "ريتش ايميجريشن"
جوزيه 22

جوزية وسفيرة البرتغال يشاركان في حفل "ريتش ايميجريشن"

2017-05-23 13:28:02

يشارك المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وسفيرة البرتغال في القاهرة ماريا فيشيرو غدا الأربعاء في حفل افتتاح الفرع الثاني لشركة “ريتش ايميجريشن” المتخصصة في الهجرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتقدم “ريتش ايميجريشن” برامجها في العديد من الدول الغربية منها البرتغال، وبلجيكا، واستراليا، وكندا، وسينت كيتس ونيفس، وكومونويلث دومنيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والمجر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3