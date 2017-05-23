أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني على جميع الكليات وتوفر كافة السبل التي تمكن الطلاب من أداء الامتحانات في جو نفسى ملائم.

وقال “جابر” في تصريح له اليوم إن الجامعة حريصة على توفير الملاحظين في اللجان لتوفير فرص متكافئة للطلاب وعدم السماح بدخول التليفون المحمول للجان الامتحانات.

وأكد ضرورة إخطار الإدارة بحالات الغش أولاً بأول مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية مع أي حالة غش فور ضبطها.