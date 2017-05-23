أوقعت ميلانيا زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حرج أثناء الاستقبال الرسمي لهما في تل أبيب.

فقد أظهر مقطع مصور دفْع ميلانيا ليد زوجها، الذي مدها ليضعها في يد زوجته، إلا أن الأخيرة دفعته بشكل واضح، رافضة ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي تتصرف فيها ميلانيا بمثل هذا التصرف؛ إذ سبق لها أن فعلت ذلك أكثر من مرة.

وتساءلت وسائل إعلام أمريكية عن السبب الذي من شأنه أن يدفع ميلانيا لرفض إمساك يد زوجها لدى استقبالهما، في زيارة تمتد ليومين.

وسبق لدونالد الارتباط بزوجتين سابقتين أنجب منهما 4 أبناء، قبل أن يرتبط بعارضة الأزياء السلوفينية في عام 2005، وينجب منها ابنه الأصغر بارون.