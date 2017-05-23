اكد محمد بدر محافظ الأقصر ، اهمية المحافظة علي تراث المحافظة والسعي نحو حمايته من الاندثار مؤكدا ان الأقصر تذخر بالعديد من المواقع الأثرية الهامة التي لا توجد في أي مكان اخر . جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الأقصر محمد بدر مع المهندس كريم ابراهيم مدير مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنـا حيث تم مناقشة التطورات الخاصة بأنشطة المشروع .

استعرض ابراهيم المشروع وأهدافه المختلفة والجهات المشاركة حيث يقوم بتنفيذ المشروع كلا من شركة ” تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة ” ( الشريك المنفذ للمشروع ) و cid consulting ) شريك فرعي ) وذلك في اطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي مصر وامريكا بشان الاستثمار المستدام في السياحة بمصر والتي تتم بالتعاون بين وزارات الاثار والتعاون الدولي والسياحة بالاضافة الي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حيث تهدف الاتفاقية الي زيادة تنافسية قطاع السياحة من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي في مصر .

واضاف ان المشروع يهدف الي تطبيق وترويج مفهوم بديل للتنمية السياحية لمنطقة المركز التاريخي لمدينة اسنا يقوم علي ترويج السياحة الثقافية المسئولة بالمكان وتحقيق توزان بين الحفاظ علي التراث ومتطلبات السياحة واحتياجات التنمية المحلية وتحسين العوائد الاقتصادية واستغلال الطاقات الكامنة للاصول الثقافية المتنوعة بقلب مدينة اسنا ولتمهيد الطريق امام عملية مستدامة لاعادة احياء المنطقة .

واوضح انه يتم السعي لتحقيق اهداف المشروع من خلال تبني معايير عالمية للحفاظ علي التراث عن طريق ترميم وكالة الجداوي الاثرية وتجديد واجهات مجموعة من المباني ذات القيمة المعمارية بمدينة اسنا واعداد مشروع لتطوير منطقة السوق والتنمية المبدئية للمسار السياحي المار بالمدينة فيما اشار محافظ الأقصر الي اهمية استغلال المواقع التراثية والحفاظ علي طابعها المعماري لافتا الي تقديم المحافظة لكافة التسهيلات في سبيل تنفيذ المشروع الذي سيعمل علي احياء المنطقة سياحيا بما يعود بالنفع علي المواطنين بمدينة اسنا.