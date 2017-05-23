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محافظة الجيزة: إرجاء تحويلات مرافق محور روض الفرج لبعد شهر رمضان‎
صرف صحي

محافظة الجيزة: إرجاء تحويلات مرافق محور روض الفرج لبعد شهر رمضان‎

2017-05-23 13:16:40
محيط: أ. ش. أ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى وشركة المقاولون العرب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال تحويلات المرافق لمحور روض الفرج، حيث تم إرجاء تنفيذ الأعمال لأسباب فنية على أن تنفذ عقب شهر رمضان.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المهندس حنفي محمد حنفي، إنه لن يتم قطع المياه، والذى كان مقرراً له  يوم الأربعاء من الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة عن مناطق (جزيرة محمد –طناش-شارع الحرية ومتفرعاته ببشتيل –كمبرة-كفر حكيم).

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