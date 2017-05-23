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قريبا.. تحويل الأموال سيصبح أسهل مع مساعد جوجل
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قريبا.. تحويل الأموال سيصبح أسهل مع مساعد جوجل

2017-05-23 13:14:51

أعلنت جوج عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال للأصدقاء وتسديد المدفوعات عبر المساعد الصوتي.

ويمكن لمن يعيش في الولايات المتحدة، أن يستفيد من الخدمة بالقول على سبيل المثال: “أوك غوغل، أرسل 10 دولارات إلى جين مقابل البيتزا”، وسيقوم المساعد الذكي بسحب المال من بطاقة الائتمان، وإرساله إلى المتلقي.

وتعد الميزة الجديدة جزءا من خطة غوغل، لإتاحة إمكانية إضافة بطاقة الائتمان، إلى حساب المستخدمين على جوجل، ما يمكنهم من شراء السلع بسهولة عبر الإنترنت.

وما يجعل هذا الإعلان مثيرا للاهتمام، هو استخدام مساعد غوغل لإرسال الأموال إلى الأصدقاء وأفراد العائلة.

ويبدو أن هذه الميزة تعمل على غرار نظام الدفع على أجهزة الهاتف Venmo، كما يتضمن نظام الدفع الجديد ميزات هامة للتجار، من أجل إرسال العروض للعملاء.

وأشارت جوجل إلى أن Panera Bread، وهو سلسة من المطاعم الأمريكية، يعد واحدا من بين الشركات الأولى، التي استخدمت هذه التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام من بدء غوغل باختبار أنظمتها الرقمية، التي تتيح للمستخدمين إمكانية استخدامها دون الحاجة لإخراج الهاتف الذكي من الجيب.

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