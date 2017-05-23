"التحالف الأوروبى" لمناصرة الاسرى الفلسطينيين ببروكسل تصدر بيانا مفتوحا مطالبة بدعم المانى2017-05-23 13:14:13
أرسلت لجنه تنسيق الاتحاد الاوربى لمناصرة الاسرى الفلسطنيين فى المانيا ومقرها الرئيسى بروكسل بيانا مفتوحا خاطبت به الاعلام الالمانى والجهات المسؤلة الالمانية وأعضاء البرلمان الالمانى وقد حصل مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط ببرلين على نسخه منه ذكرت فيه ببالغ القلق تلقينا نبأ نقل الاسير البطل سامر العيساوي، قائد اطول اضراب في التاريخ عن الطعام، الي مستشفي مجهول نتيجيه تدهور خطير في حالته الصحيه .
واضاف البيان إننا في التحالف الاوربي لمناصره اسري فلسطين في الوقت الذي نعرب فيه عن قلقنا الشديد على صحة هذا الأسير الباسل لنحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسولية في تعريض حياه كل الأسرى المضربين عن الطعام للخطر برفضها الإستجابة لمطالبهم العادلة .
وطالب البيان الجهات الأمنيه المعنية والمسؤلين الالمان بدعم الاسرى الفلسطنيين بقوله ونطالب المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الانسان والمجتمع الدولي بالضغط المباشر والسريع علي سلطات الاحتلال الاسرائيلي للكف عن خرقها المستمر للمواثيق والاعراف الدوليه وللالتزام بالاتفاقات الدولية التي تضمن حقفوق الأسرى في سجون دولة الإحتلال وتحفظ كرامتهم.
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