قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم اليوم، أن قمة الرياض كانت تاريخية.

وقدّم “ترامب” خالص العزاء لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هجوم مانشستر، وقال: “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداءات الإرهابية، ويجب إخراج المتطرفين من مجتمعاتنا، واجتثاث الفكر المتطرف”، حسب موقع سبق السعودي.

وأضاف: “أبذل قصارى جهودي لإطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسأعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر السلطة الفلسطينية”.

ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة تتطلع إلى تحقيق السلام، مؤكدًا أن زيارة “ترامب” تجدّد الأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مجددًا تمسّكه بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وقال: “أتمنى أن يسجّل التاريخ أن الرئيس ترامب استطاع تحقيق السلام في المنطقة”.