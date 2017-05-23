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السفارة السعودية لدى بريطانيا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر عقب هجوم مانشستر
هجوم مانشيستر

السفارة السعودية لدى بريطانيا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر عقب هجوم مانشستر

2017-05-23 13:20:47
متابعات

دعت السفارة السعودية لدى بريطانيا المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة مانشستر إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة تعليمات الشرطة المحلية

وجاء ذلك في بيان للسفارة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء عقب الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع الليلة الماضية في مانشستر وخلف 22 قتيلا و52 مصابا.

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