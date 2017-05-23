قامت منطقة أثار البحر الأحمر بمعاينة الأديرة الأثرية بالمحافظة للوقوف علي حالة الأديرة و رسم ملامح خطط التطوير المقترحة لتلك المواقع وذلك فى اطار الإهتمام بتطوير جميع المواقع الاثرية .

و قد كلف محمد أبو الوفا مدير منطقة أثار البحر الأحمر، كلا من احمد محمد مصطفي مفتش أثار و تاضروس شكري مفتش أثار لعمل معاينة لدير “الأنباء بولا” و دير الأنبا أنطونيوس بالزعفرانه و رسم ملامح خطط التطوير بالأديرة الأثرية لوضعها قريبا على الخريطة السياحية والجعرافية بالمحافظة .