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آثار البحر الأحمر تعاين الأديرة الأثرية للتطوير
البحر الاحمر

آثار البحر الأحمر تعاين الأديرة الأثرية للتطوير

2017-05-23 13:13:43
كتب: أحمد زكي

قامت منطقة أثار البحر الأحمر بمعاينة الأديرة الأثرية بالمحافظة للوقوف علي حالة الأديرة و رسم ملامح خطط التطوير المقترحة لتلك المواقع وذلك فى اطار الإهتمام بتطوير جميع المواقع الاثرية .

و قد كلف محمد أبو الوفا مدير منطقة أثار البحر الأحمر، كلا من  احمد محمد مصطفي مفتش أثار و  تاضروس شكري مفتش أثار لعمل معاينة  لدير “الأنباء بولا” و دير الأنبا أنطونيوس بالزعفرانه و رسم ملامح خطط التطوير بالأديرة الأثرية لوضعها قريبا على الخريطة السياحية والجعرافية بالمحافظة .

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